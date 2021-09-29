29.09.2021, 10:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Дают ли свежие данные надежду на смягчение ограничений? Ведомства рассказывают о текущей ситуации с COVID-19(3)
Министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель мониторингового исследования коронавируса Рут Калда в 11 часов дают пресс-конференцию в общем здании министерств.
На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19 и состояния вакцинации. Также поговорят о проводимом Тартуским университетом мониторинговом исследовании, на основании которого приблизительно у 77 процентов совершеннолетних в Эстонии образовались антитела против коронавируса. Дают ли свежие данные надежду на смягчение ограничений?