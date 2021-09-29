ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Дают ли свежие данные надежду на смягчение ограничений? Ведомства рассказывают о текущей ситуации с COVID-19

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19 и состояния вакцинации. Также поговорят о проводимом Тартуским университетом мониторинговом исследовании, на основании которого приблизительно у 77 процентов совершеннолетних в Эстонии образовались антитела против коронавируса. Дают ли свежие данные надежду на смягчение ограничений?