За сутки в Эстонии выявлено 747 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 29 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 177 человек. Всего в больницах 208 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 153, или 73,5%, и с завершенным курсом вакцинации 55, или 26,5%, .

За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом — 74-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 291 результат теста, из которых 747 оказались положительными. Из получивших положительный тест 529 не были вакцинированы и 218 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 451 дозу вакцины, всего введено 1 365 041 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,8%.

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