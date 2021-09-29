Языковой департамент вынес EKRE предписание из-за рекламы на русском языке

Он отметил, что наружная реклама, размещенная в общественном месте с целью агитации, согласно Закону о языке должна быть составлена на эстонском языке, и попросил призвать ERKE к ответственности. Вчера Криштафович получил от департамента письмо, в котором сообщалось, что председателю EKRE Мартину Хельме вынесено предписание, согласно которому необходимо либо добавить к русскоязычному тексту перевод на эстонский язык, либо убрать противоречащую закону рекламу. Сделать это необходимо не позднее 1 октября.