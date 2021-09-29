В Харьюмаа в аварии пострадал полицейский

Авария произошла 28 сентября в 17:55 в деревне Лаагри в волости Сауэ в Харьюмаа, где водитель полицейского автомобиля — 47-летний мужчина — остановился возле Пярну мнт, 489 для исполнения должностных обязанностей (разрешения ДТП), после чего в его транспортное средства сзади врезался микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 41-летнего мужчины.