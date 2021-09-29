29.09.2021, 08:59
В Харьюмаа в аварии пострадал полицейский(3)
Foto: Andres Putting
Вчера в аварии в волости Сауэ пострадал полицейский.
Авария произошла 28 сентября в 17:55 в деревне Лаагри в волости Сауэ в Харьюмаа, где водитель полицейского автомобиля — 47-летний мужчина — остановился возле Пярну мнт, 489 для исполнения должностных обязанностей (разрешения ДТП), после чего в его транспортное средства сзади врезался микроавтобус Volkswagen Crafter под управлением 41-летнего мужчины.
В результате столкновения полицейский автомобиль отклонился и врезался в легковой автомобиль Škoda Rapid, который стоял на месте в связи с произошедшим ранее ДТП.
Водитель полицейского автомобиля был доставлен в больницу.