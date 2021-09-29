Жители Эстонии массово делают тесты на антитела к коронавирусу. Профессор: в этом нет смысла

По словам профессора клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кизанд, уровень антител в организме с ходом времени меняется, а снижение титра является обычным и необходимым для организма явлением, передает RusERR.

"Мы не можем просто после контакта с возбудителем любой инфекции поддерживать этот невероятно высокий уровень антител, невероятно высокий уровень плазменных клеток, которые производят антитела. Нам нужно, чтобы возникали новые B-клетки, чтобы мы могли бороться с новыми возбудителями болезней, а для этого нужно, чтобы предыдущие [клетки], которые делали антитела первой волны, понемногу угасли", — пояснила Кизанд.

По ее словам, здоровый человек молодого и среднего возраста не должен беспокоиться, потому что снижение числа антител не означает, что способность организма бороться с возбудителями инфекции пропадет.

"Клетки памяти поддерживают защиту и после падения числа антител. Действительно, именно по этой причине людям нет смысла делать какие-то далеко идущие выводы на основании уровня антител. Кроме того, в разных лабораториях различные методы, поэтому и значения получаются разные", — добавила профессор.