Norstat: EKRE стала самой популярной партией

По данным последнего опроса, популярность EKRE составляет 24,6% — на 0,2% больше, чем неделей ранее. На фоне роста поддержки консерваторов популярность прежнего давнего лидера рейтинга, коалиционной Партии реформ снизилась с 25,6% до 24,2%, пишет RusERR .

На третье месте остается Центристская партия с рейтингом 19,7%, а на четвертом — "Эстония 200", которую поддерживают 12,2% респондентов; за социал-демократов сейчас готовы голосовать 8,9% избирателей, а за партию Isamaa — 7%, за "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2,1% избирателей.