Эстония проводит важную встречу по вопросам трансграничных вод
На открытии встречи от имени Эстонии выступят Президент Керсти Кальюлайд и министр окружающей среды Тынис Мёльдер.
По словам министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, Эстония уже долгие годы поддерживает сотрудничество с соседними государствами в сфере трансграничных вод. ”Наше сотрудничество с восточным соседом в совместном мониторинге Чудского озера и реки Нарва, а также регулярные дискуссии на тему водного хозяйства считаются образцом успешного трансграничного водного сотрудничества, — отметил министр. — С Латвией мы также ведем работу по согласованию показателей состояния воды и сотрудничаем при составлении экономических анализов, общей программы мониторинга и программы мероприятий, направленных на улучшение состояния трансграничных водоемов. Сотрудничество с соседями дало нам большой опыт, которым мы теперь хотели бы поделиться на Водной конвенции в качестве председательствующего государства”.
Главными темами встречи являются роль трансграничного сотрудничества в вопросах мира, стабильности, региональной интеграции и безопасности, распределение водных ресурсов и влияние климатических изменений на доступность воды, а также интегрированный подход в управлении водными ресурсами. Кроме того, на повестке дня стоят вопросы финансирования трансграничного сотрудничества и глобализация конвенции.
Из 153 государств, которые делят трансграничные водоемы, оперативное трансграничное сотрудничество для управления водными ресурсами поддерживают лишь 24 государства, в т. ч. Эстония. Тем самым до достижения целей устойчивого развития ООН еще далеко.
На встрече будет утвержден рабочий план конвенции на 2022–2024 годы, а также многочисленные руководства для понимания и внедрения положений конвенции.
Встреча сторон Водной конвенции пройдет в гибридном формате — одновременно как на месте, так и в онлайн-среде. В конференции примут участие государства-члены и наблюдатели конвенции, государства региона Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), представители правительственных учреждений, неправительственных организаций и академических учреждений. Во встрече примет участие около 700 человек. Часть встречи высшего уровня с участием министров и других высокопоставленных лиц состоится в первый день встречи.
Встреча является важным событием высокого уровня в рамках трансграничного водного сотрудничества ООН, которое проводится каждые три года.