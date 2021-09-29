Эстония проводит важную встречу по вопросам трансграничных вод

На открытии встречи от имени Эстонии выступят Президент Керсти Кальюлайд и министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

По словам министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, Эстония уже долгие годы поддерживает сотрудничество с соседними государствами в сфере трансграничных вод. ”Наше сотрудничество с восточным соседом в совместном мониторинге Чудского озера и реки Нарва, а также регулярные дискуссии на тему водного хозяйства считаются образцом успешного трансграничного водного сотрудничества, — отметил министр. — С Латвией мы также ведем работу по согласованию показателей состояния воды и сотрудничаем при составлении экономических анализов, общей программы мониторинга и программы мероприятий, направленных на улучшение состояния трансграничных водоемов. Сотрудничество с соседями дало нам большой опыт, которым мы теперь хотели бы поделиться на Водной конвенции в качестве председательствующего государства”.

Главными темами встречи являются роль трансграничного сотрудничества в вопросах мира, стабильности, региональной интеграции и безопасности, распределение водных ресурсов и влияние климатических изменений на доступность воды, а также интегрированный подход в управлении водными ресурсами. Кроме того, на повестке дня стоят вопросы финансирования трансграничного сотрудничества и глобализация конвенции.

Из 153 государств, которые делят трансграничные водоемы, оперативное трансграничное сотрудничество для управления водными ресурсами поддерживают лишь 24 государства, в т. ч. Эстония. Тем самым до достижения целей устойчивого развития ООН еще далеко.

На встрече будет утвержден рабочий план конвенции на 2022–2024 годы, а также многочисленные руководства для понимания и внедрения положений конвенции.