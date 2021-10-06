Смертность от вакцины растет? Это фейк

Кроме того, не уточняется, получили ли 53 умерших дозу или обе дозы, было ли у них достаточно антител в организме, и неизвестно, когда они были вакцинированы. В 10 случаях время, необходимое производителю вакцины для достижения иммунитета, не истекло, по остальным данные уточняются.

Во-вторых, всего в Эстонии от COVID-19 умерло на момент публикации поста 1223 человека. 53 смерти, упомянутые в сообщении в блоге, составляют четыре процента. Департамент здравоохранения заявил в пресс-релизе, что из 53 вакцинированных умер только один человек из-за COVID-19, а не от сопутствующих тяжелых заболеваний .

Реальность: во-первых, неясно, умерли ли эти люди от коронавируса или вирус был одной из нескольких причин смерти. ”Из этих 53 смертей среди вакцинированных людей COVID-19 был определен как основная причина смерти, но, как правило, одновременно возникает несколько серьезных заболеваний. Например, в отчете о смерти пациента с раком легких врач может первоначально указать COVID-19 как причину смерти, но окончательный диагноз по-прежнему остается раком. Окончательная причина смерти из этих 53 смертей пока не ясна", — сказала Ханна Сепп , глава Департамента инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения.

Утверждение: ”Аналитик Департамента здоровья сообщила, что на данный момент от COVID в Эстонии умерло 53 вакцинированных в той или иной степени человека.

Чтобы проверить сделанные утверждения, мы разделяем пост на отдельные высказывания. Но для начала напомним, что сообщение исходят из блога предпринимателя, который опирается на публикацию фотографа. Это не исследования ученого или математика статистика. Впрочем, знание этого факта не спасло от власти манипуляций людей, поделившихся постом.

В социальных сетях активно распространяется пост, утверждающий, что в Эстонии от вакцины от коронавируса умерли 53 человека и что от разных причин 678 полувакцинированных и 2303 полностью вакцинированных. Пост сразу стал вирусным, хотя данные в нем трактуются ошибочно.

Заявление: ”Лутсар сказала: ”Человек, который делает прививку, получает выгоду. Он не так легко заразится, не заболеет и не умрет"”.

Реальность: вакцинация не гарантирует бессмертия. В очередной раз нам об этом напомнил Департамент здоровья. ”Если человек болен раком, вакцина не защищает от этого серьезного основного заболевания и его последствий. Однако вакцина снижает и у них вероятность серьезных осложнений, вызванных COVID-19”, — сказала Сепп.

Причины смерти людей, умерших от коронавируса во время вакцинации, не уточняются. Мы не можем точно сказать, что они умерли каким-либо образом из-за того, что были вакцинированы. Эта связь необоснованна, поэтому нельзя утверждать, что вакцинация убила их. Как только будут уточнены такие случаи и их причины, об этом заговорит и пресса (напомним, доказанные случаи осложнений после вакцины Astrazeneca мгновенно стали достоянием общественности). Если родственники подозревают, что смерть могла быть связана с вакциной, им следует обратиться в Государственное агентство по лекарствам.

Утверждение: ”Всего от разных причин умерло 678 полувакцинированных и 2303 полностью вакцинированных”.

Реальность: По данным Статистического управления Эстонии, к началу июня умерло 7 985 человек, на момент публикации поста (33-я календарная неделя), по данным Института развития здравоохранения, всего умерло 9 353 человека. Независимо от пола, возраста, причины смерти или наличия вакцины от коронавируса. В электронном письме Департамента здравоохранения, прикрепленном к посту, говорится, что в этом году 2702 человека из всех умерших были вакцинированы одной или двумя дозами. Не было сказано, что смерть была вызвана вакциной, хотя пост производит именно такое впечатление. Кажется, что это было вызвано вакциной, однако, это общая смертность с течением времени. Ключевые слова — ”разные причины", включая ДТП и несчастные случаи.

Ханна Сепп, глава отделения инфекционных болезней Эстонской академии наук.

— К сожалению, тот факт, что человек вакцинирован, не препятствует тому, что он может умереть в результате несчастного случая, заболеть чем-то другим со смертельным исходом или закончить свою жизнь третьим образом. Неверно связывать вакцину со всеми смертями вакцинированных людей.

РЕШЕНИЕ: ЛОЖЬ. Пост сочетает в себе вводящую в заблуждение математику и неверные предположения. Данные, предоставленные Департаментом здравоохранения автору сообщения, показывают, что 53 человека из всех людей, умерших от короны в этом году, были вакцинированы. Получение вакцины не стало причиной их смерти, и выводы, сделанные в сообщении, неверны.

Все публикации проекта будут в Telegram канале "Докопаемся до правды", подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.



