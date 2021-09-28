КАРТА | Осторожно! Рядом с популярными местами для прогулок в Саку разгуливает медведь

Ночью 25 и 26 сентября в деревне Саустинымме в волости Саку медведь приходил, чтобы достать мед из местных ульев. Владелец хутора, чьи ульи пали жертвой животного, говорит, что медведь приходит на его участок впервые.

Через ручей от хутора начинаются тропы здоровья в лесу Саку, по которым очень часто прогуливают жители волости и приезжающие туда отдохнуть. Владелец хутора уверен, что медведь пришел к нему как раз из леса со стороны тропы здоровья.

Местные жители теперь не решаются на прогулки по тропе здоровья и ждут, пока медведь не отправится в спячку.