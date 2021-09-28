28.09.2021, 20:10
Эстонские криптофирмы подали в суд на государство
Pixabay
Восемь занимающихся криптовалютой компаний обратились в суд против государства. Они считают, что Бюро данных по отмыванию денег (RAB) намеренно задерживает выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальной валюты, пишет dv.ee со ссылкой на Geenius.
Интересы криптокомпаний представляет адвокат юридической фирмы FORT Тынис Лооритс. Бюро данных по отмыванию денег (RAB) входит в сферу ответственности Министерства финансов, и, согласно законодательству, обязано вынести решение о выдаче или невыдаче лицензии в течение 120 дней, отмечает Лооритс.
Однако нередки случаи, когда производство временно приостанавливается, для чего, по словам Лооритса, нет никаких правовых оснований.
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