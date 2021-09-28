Эстонские криптофирмы подали в суд на государство

Интересы криптокомпаний представляет адвокат юридической фирмы FORT Тынис Лооритс. Бюро данных по отмыванию денег (RAB) входит в сферу ответственности Министерства финансов, и, согласно законодательству, обязано вынести решение о выдаче или невыдаче лицензии в течение 120 дней, отмечает Лооритс.