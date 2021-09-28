Цена на газ в Европе достигла рекордного уровня

Цена одной тысячи кубометров газа на рынке Европы впервые в истории превысила порог в тысячу долларов США (около 855 евро). Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 28 сентября, вплотную приблизилась к отметке в 1030 долларов.

Из-за дефицита газа в Европе биржевые цены на энергоносители в последние недели выросли более чем на 250 процентов. Увеличилась и стоимость электроэнергии, так как она связана с ценой на газ. Международное энергетическое агентство (IEA), а также десятки депутатов Европарламента на фоне резкого роста цен заподозрили российский государственный концерн "Газпром" в манипулировании рынком. Москва скептически отнеслась к подобным утверждениям.

Администрация США намерена вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. В то же время правительство Германии не увидело повода обвинять РФ в росте цен на газ в ФРГ.