В Латвии ввели обязательную вакцинацию для медиков, педагогов и работников соцухода, а также другие строгие ограничения

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце указала на риски: если из дошкольных учреждений, не желая прививаться, уйдут педагоги, то дети останутся без присмотра. Обучение в детских садах нельзя организовать удаленно. Это значит родители не смогут полноценно работать, присматривая за маленькими детьми.

К 15 ноября государство выдвигает требование обязательной вакцинации к медикам, педагогам (в том числе, воспитателям детсадов) и работникам сферы социального ухода. Теоретически возможность получить доступ к исполнению обязанностей у представителей этих профессий будет по предъявлении негативного теста на Covid-19. Но с 15 ноября государство перестанет оплачивать эти тесты. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс подчеркнул: времени, чтобы успеть вакцинироваться, достаточно.

Главный принцип: все помещения и территории, места проведения частных и публичных мероприятий, места оказания услуг и работы поделены на три зоны (режима) исходя из эпидемиологической безопасности. Риски определяются тем, кто имеет доступ в эти зоны: вводятся ограничения именно для невакцинированных жителей.

Однако это не означает, что правительство отказалось от так называемого "литовского" сценария ограничения: в соседней стране в большие торговые центры непривитых и непереболевших не пускают. "Это среда, в которой массово встречаются люди, в том числе, невакцинированные, и это главный риск этой осени", — сказал о магазинах министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Он предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса через неделю, когда Министерство здравоохранения и Министерство экономики согласуют позиции. Не исключено, что непривитые смогут закупаться не во всех магазинах.

Пока правила гласят: торговые услуги по-прежнему будут оказываться в "красной" эпидемиологической зоне. То есть, в магазин или даже большой торговый центр смогут зайти все жители, в том числе, не прошедшие вакцинацию.

Работодатель вправе не допускать до исполнения обязанностей всех тех работников, которые подходят под эти определения, и при этом не могут предъявить сертификат. В случае, если для исполнения обязанностей, работнику нужно будет предъявить негативный тест на Covid-19, оплачивает его соответственно сам работник, если нет иной договоренности с работодателем о погашении затрат.

Правила возлагают на работодателя обязанность снижать риски инфицирования на рабочем месте и в местах оказания услуг. У работодателя будет право установить риск инфицирования для каждого работника, то есть определить, нужен ли работнику для исполнения обязанностей сертификат Covid-19.

В течение двух недель Министерство образования и науки Латвии оценит ситуацию и предложит решения. Кроме того, в эти сроки постараются найти решение проблемы иностранных студентов, которые привиты вакцинами, непризнанными в Латвии .

Новые правила налагают на торговцев обязанность обеспечить 15 кв.метров на каждого посетителя. Число посетителей будет регулироваться, как и сейчас, количеством выданных корзинок. На открытых рыночных площадях торговые места должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

В магазинах по-прежнему можно будет находиться только в масках.

Внутренние помещения кафе, столовых и ресторанов будут находиться в "зеленой" эпидемиологически безопасной зоне или же в "желтой" эпидемиологически частично безопасной зоне.

В "зеленой" никаких ограничений не будет: там могут находиться только привитые и переболевшие.

В "желтой" зоне за одним столиком могу находиться не более 6 совершеннолетних людей или 10 людей, включая несовершеннолетних. Столики должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, если между ними нет ограничивающей стены.

Заведения общепита, не соблюдающие правила "зеленой" и "желтой" зон, могут торговать едой только на вынос.

Общественный транспорт

Вход в общественный транспорт разрешен всем — включая непривитых. Разрешается создавать в поездах отдельные вагоны для обладателей сертификата Covid-19 или же организовывать такие "безопасные" рейсы другого общественного транспорта — в таких салонах маски носить не нужно.

Во всех остальных случаях пассажиры должны находиться в общественном транспорте и такси в масках.

Посадка и высадка пассажиров должна быть организована таким образом, чтобы салон общественного транспорта был заполнен не более чем на 80% от вместимости транспортного средства. Или — 85% от вместимости, если речь идет об автобусах регионального значения, которые должны брать пассажиров на остановках не только на конечных пунктах.

Мероприятия, культура, репетиции

Здесь действуют следующие принципы:

В "зеленой" зоне — для привитых и переболевших — нет никаких ограничений.

В "желтой" зоне (те же + жители, предъявившие негативный тест на Covid-19), выдвигаются самые разнообразные условия.