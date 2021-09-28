28.09.2021, 18:54
ФОТО | Политики Isamaa подарили Кылварту трактор. Но не просто так!(6)
Прийду Пярна и Урмас Рейнсалу из Isamaa подарили мэру Таллинна Михаилу Кылварту трактор, чтобы привлечь внимание к уже давно сложившейся нечестной ситуации, когда владельцам домов приходится ухаживать за дорогами и улицами, принадлежащими городу.
Члены партии Isamaa прибыли на демонстрацию на тракторе, и сделали Михаилу Кылварту подарок — но не настоящий трактор, а лишь игрушечный.
Входящий в Таллиннское горсобрание Пярну заявил, что у Isamaa есть четкий план того, как сделать Таллинн городом владельцев домов, и первым делом нужно освободить их от "рабства" уборки дорог.
Пярна считает, что за уборку улиц должен нести ответственность город, и от этого она будет осуществляться более равномерно и качественно.
Выборы в местные самоуправления пройдут 17 октября.