ФОТО | Политики Isamaa подарили Кылварту трактор. Но не просто так!

Члены партии Isamaa прибыли на демонстрацию на тракторе, и сделали Михаилу Кылварту подарок — но не настоящий трактор, а лишь игрушечный.

Входящий в Таллиннское горсобрание Пярну заявил, что у Isamaa есть четкий план того, как сделать Таллинн городом владельцев домов, и первым делом нужно освободить их от "рабства" уборки дорог.

Пярна считает, что за уборку улиц должен нести ответственность город, и от этого она будет осуществляться более равномерно и качественно.

Выборы в местные самоуправления пройдут 17 октября.