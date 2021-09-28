28.09.2021, 18:29
В ближайшие дни на счета покинувших вторую пенсионную ступень переведут еще один платеж(27)
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Летом прошлого года государство приостановило на 14 месяцев взносы во вторую пенсионную ступень, и покинувшие ее люди смогут вернуть эти деньги в ближайшие дни, пишет rus.err.ee.
Люди, покинувшие вторую пенсионную ступень в этом году и в сентябре вернувшие свои накопления, получат скоро вторую выплату — им вернут деньги на сумму в размере 4% от их заработной платы брутто, уплаченные в период с июля прошлого года по август 2021.
Как сообщила ERR пресс-секретарь Министерства финансов Сирье Суутре, выплаты компенсаций еще не производились, но подготовка идет и в ближайшие дни деньги переведут.
На домашней странице Pensionikeskus тем не менее сообщается, что выплаты компенсаций уже производятся.
В сентябре покинувшим вторую пенсионную ступень вернут 1,42 млрд евро, 79,7 млн из них — компенсация, добавила Суутре.