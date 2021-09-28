В ближайшие дни на счета покинувших вторую пенсионную ступень переведут еще один платеж

Люди, покинувшие вторую пенсионную ступень в этом году и в сентябре вернувшие свои накопления, получат скоро вторую выплату — им вернут деньги на сумму в размере 4% от их заработной платы брутто, уплаченные в период с июля прошлого года по август 2021.