Дмитриев: государство обязано обеспечить людям электроэнергию по доступным ценам

”Результаты свежих исследований показывают, что наш потребитель крайне чувствителен к повышению тарифов на электроэнергию. И 63% населения не поддерживаю выполнение климатических целей ЕС, поскольку это означает многократный рост тарифов на электроэнергию”, — сказал Дмитриев.

”В адрес европейской климатической политики прозвучало много критики после резкого скачка цен на электроэнергию в этом месяце, так как одной из основных причин роста цен является высокая цена на квоты СО2. Среди других причин — повышение спроса на электроэнергию, который превысил предложение на европейском рынке электроэнергии. Все это говорит о том, что неверная оценка ситуации может повлечь за собой нежелательные последствия. Обязанность государства — чтобы при переходе на климатически нейтральную экономику не пострадала бы энергетическая безопасность страны”- сказал Дмитриев.

По словам Дмитриева, нет смысла говорить о закрытии нарвских электростанций до тех пор, пока не найдена реальная альтернатива сланцу. ”Бесперебойное и надежное энергоснабжение в течение ближайших лет может быть обеспечено лишь за счет собственных мощностей. В то же время необходимо развивать область возобновляемой энергетики”, — добавил он.

”В течение следующих десяти лет инвестиции (европейские и государственные) в Ида-Вирумаа превысят два миллиарда евро. Эти средства должны быть разумно использованы. Следует развивать сферы промышленности, базирующиеся на ”зеленых” технологиях, а также уделить внимание решениям по использованию водорода”, — добавил он.

Дмитриев отметил пользу, которую принесет инициатива правительства заморозить рост акцизов на электроэнергию, дизельное топливо, дизельное топливо специального назначения, природный газ и используемый в качестве составляющего природного топлива сжиженный газ. „Повышение акцизов оказало бы непосредственное влияние на цены на товары и услуги. В условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса обязанность государства — делать все возможное, чтобы не допустить быстрого роста тарифов”, — пояснил Дмитриев.