В чем разница между ПЦР и экспресс? Все, что вы должны знать о тестах на COVID-19

ПЦР-тест — это признанный метод первичного определения различных вирусных инфекций дыхательных путей, в числе которых коронавирус и грипп, и выявления случаев заражения. С помощью ПЦР-теста анализируется наличие генетического материала вируса в исследуемом образце, но определить, заразен ли человек, таким способом невозможно. ПЦР-тест не позволяет определить концентрацию вируса непосредственно, однако количество вируса в материале образца можно оценить косвенно — исходя из числа циклов амплификации РНК вируса. Образец можно взять из носоглотки или из жидкости для полоскания горла.

Экспресс-тесты на антиген определяют наличие в образце свойственных коронавирусу белков. Важно знать, что экспресс-тесты не предназначены для диагностирования заболевания COVID-19. Лучше всего экспресс-тесты способны определить наличие вируса тогда, когда концентрация вируса в организме очень высока — как правило, на четвертый или пятый день после проявления симптомов. Если результат теста оказывается позитивным, нужно обратиться к семейному врачу или позвонить по номеру телефона консультационной линии семейного врача 1220, чтобы подтвердить диагноз. При необходимости семейный врач направляет человека на прохождение ПЦР-теста.

При прохождении экспресс-теста важно ознакомиться с инструкцией по его использованию

В случае тестов на антиген образец берется из носоглотки, ноздри или слюны. Все виды экспресс-тестов надежны, и разница между ними состоит лишь в том, насколько комфортно происходит взятие образца. Кому-то может показаться, что прохождение теста с использованием слюны комфортнее, чем прохождение теста, при котором образец берется из носоглотки, поскольку людей пугает сование ватной палочки в нос. Но на сегодняшний день существуют также экспресс-тесты, в случае которых образцы берутся из ноздри и производителем предусмотрено, что ватная палочка должна вводиться на глубину всего лишь около 2,5 см во избежание чувства дискомфорта.