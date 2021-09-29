Блог эстонской молодежи о жизни в стране
29.09.2021, 21:57

Жизнь учеников после длительного дистанционного обучения: мнение ученицы таллиннской гимназии

 
Фото автора olia danilevich: Pexels
На блогах RusDelfi появился новый автор. Екатерине всего 17, но у нее уже есть собственное мнение, которым она готова делиться с читателями. И так как девушка не понаслышке знакома с темой дистанционного обучения, которая активно обсуждается уже длительное время, первый свой текст она посвятила именно вопросу того, чем мы жертвуем, отправляя детей учиться на дому.

Большая часть учеников считает, что дистанционное обучение намного легче, чем контактное, потому что меньше стресса и есть возможность попросить помощи у своих одноклассников. Но что так ли все хорошо на самом деле?

Опираясь на слова учеников и их результаты, можно сделать вывод, что дистанционное обучение пошло многим на пользу и появилась возможность подтянуть свои оценки. Появилась возможность пользоваться всеми источниками знаний в интернете.

Однако учителя считают, что информация, которая была дана на онлайн-уроке, очень плохо усваивалась учениками. Во время такого обучения отсутствовала дисциплина вовсе, потому что чувствовался домашний уют и комфорт, который отвлекал от полноценного обучения. Плюс тяжело было проверить настоящие знания ученика, так как ученик мог пользоваться посторонней помощью.

Дистанционное обучение вредит психическому и физическому здоровью детей?

На протяжении долгого времени у учеников проходило около 6 уроков в день. Это примерно 4,5 часа перед монитором компьютера. После уроков задавалось домашнее задание, которое приходилось выполнять при помощи гаджетов. Так же полное отсутствие активности. У многих подростков после уроков появлялись головные и глазные боли.

Мнение учеников разделилось: кто-то снова мечтает о дистанционном обучении, а кто-то даже слышать об этом не хочет. Ученики 10-го класса, которые сдавали выпускные экзамены, говорят, что было очень тяжело, потому что полученные знания было очень тяжело закрепить. Как оказалось, очень важен и зрительный контакт между учеником и преподавателем, так легче усваивается материал. Темы, которые были не до конца усвоены, приходилось разбирать с самого начала самостоятельно. Так что в этом плане стало намного тяжелее.

Сейчас в школах повторяют пройденный материал за предыдущий учебный год, и возвращение детей в школу стало событием...

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