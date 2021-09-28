Президент Кальюлайд не стала правозглашать Закон о коллективном договоре

Кальюлайд посчитала, что при принятии закона Рийгикогу нарушил Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, и в итоге принятые законы противоречат Конституции .

Теперь закон направится обратно в Рийгикогу, и у парламента будет возможность решить, стоит ли снова принять закон в неизмененном виде или же вновь начать его обсуждение.