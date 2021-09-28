28.09.2021, 16:31
Президент Кальюлайд не стала правозглашать Закон о коллективном договоре(34)
Foto: Kiur Kaasik
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать Закон о коллективном договоре и закон об изменении других законов, принятые Рийгикогу 13 сентября 2021 года, и отправила их обратно в парламент для согласования с Конституцией.
Кальюлайд посчитала, что при принятии закона Рийгикогу нарушил Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, и в итоге принятые законы противоречат Конституции.
Теперь закон направится обратно в Рийгикогу, и у парламента будет возможность решить, стоит ли снова принять закон в неизмененном виде или же вновь начать его обсуждение.
За свой президентский срок Керсти Кальюлайд провозгласила 498 закона и не стала провозглашать 6 законов.