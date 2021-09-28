Теперь — Жамнов. У сборной России по хоккею опять сменился наставник

Жамнов ранее входил в тренерский штаб сборной на Олимпиаде в Пхенчхане. Валерий Брагин и Олег Знарок останутся в команде в качестве тренеров-консультантов.

Экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России на Олимпийских играх 2022 советника Председателя Наблюдательного совета @spartak_hc Алексея Юрьевича Жамнова. pic.twitter.com/W4ldZpRsSc — КХЛ (@khl) September 28, 2021

”Члены совета, выбирая кандидатуру Жамнова, исходили из того, что он имеет опыт игры и общения среди профессиональных игроков, имеет опыт работы менеджером, тренером. Чтобы тренера не менять снова (после Олимпиады), ему предложили работать и дальше с перспективой”, — рассказал легендарный хоккеист и член ФХР Борис Михайлов.

Кремль сразу же отреагировал на назначение Жамнова. ”Не наша прерогатива заниматься хоккеем, хотя он популярен и любим главой государства. Главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе”, — рассказал пресс-секретарь президента России на брифинге.