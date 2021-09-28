Чемпионат Литвы стартует в середине октября

В связи с проведением в стране чемпионата мира, Литва начнёт свой национальный чемпионат одной из последних в Европе – первый тур назначен на 16 октября. В нем вновь примут участие десять команд, но при этом в плей-офф попадут восемь.

«Я рад, что нам удалось сохранить стабильное для нашего чемпионата количество команд, изменения коснулись лишь двух участников. «Шауляй» и «Спортидус Паневежис» не сыграют в этом сезоне, их место заняли СФК «Паневежис» и «Клайпеда Сити», – рассказал руководитель ассоциации футзала и пляжного футбола Литвы Каролис Диенинис.

«Кроме того, мы возвращаемся к проведению плей-офф из восьми команд. Это означает, что седьмая и восьмая команды регулярного чемпионата попадут в плей-офф в этом сезоне, а первая и вторая начнут этот этап не с полуфинала (как в прошлом году), а с четвертьфинала», – добавил Диенинис.

В течение регулярного чемпионата команды проведут 18 матчей (по двухкруговой системе), после чего восемь лучших выйдут в плей-офф. Каждый раунд матчей навылет будет проводиться до двух побед.

«Хорошая новость заключается в том, что, как и в прошлом году, абсолютно все матчи лиги будут транслироваться в прямом эфире. Правда, в этом году мы больше сосредоточимся на центральных матчах тура», – добавил руководитель лиги.

Чемпионат начнется 16 октября и завершится в последнюю неделю марта следующего года. За звание чемпиона будут бороться следующие клубы: «Жальгирис», «Викингаи», «Гаргжду Прамогос», «Акмене-Шяуляй», «Турботрансферс», «Дайнава», «Вип», «Радвилискис», СФК «Паневежис», «Клайпеда Сити».