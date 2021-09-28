Окружной суд снял обвинение в убийстве и смягчил наказание виновнику ДТП с летальным исходом на Сааремаа

Окружной суд посчитал, что действия Рейнарта, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал столкновение двух автомобилей, нельзя квалифицировать как убийство.

Согласно оценке суда, его дело нужно переквалифицировать в преступление в области дорожного движения.

Суд признал Рейнарта виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти трех человек, и приговорил его к тюремному сроку в 10 лет и 8 месяцев.

При принятии решения суд посчитал, что правила дорожного движения были нарушены сознательно, но не согласился с тем, что тяжелые последствия в виде смерти трех люди также были вызваны сознательно.

ДТП, унесшее жизни трех человек



11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.

В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37 лет) доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

На суде прокурор сказал, что управляя в нетрезвом виде на безумной скорости в зоне встречного движения, обвиняемый создал цепочку событий, ход и последствия которых он не мог контролировать. Тем самым, по словам прокурора, Рейнарт косвенно осознавал, что подвергает опасности других участников дорожного движения, в том числе гибели.

По словам прокурора, во время движения на протяжении десятков километров подсудимый не предпринял никаких шагов, чтобы уменьшить риск последствий. Напротив, он ехал по встречной полосе, увеличивая скорость.

Амур сравнил ситуацию с террористами — если они убивают случайных людей на улице, они все равно несут ответственность за убийство.