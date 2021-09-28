Новости Эстонии
28.09.2021, 15:04

ФОТО | В Таллинне почтили память жертв крушения парома ”Эстония”

 
Сегодня перед мемориалом "Katkenud liin" в Таллинне прошла церемония памяти жертвам крушения парома ”Эстония”.

Паром затонул 28 сентября 1994 года. На борту было 989 человек.

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