28.09.2021, 16:51
Эстонцы постоянно нарушают правила парковки в Финляндии. Этому будет положен конец(19)
Foto: Kimmo Brandt, EPA
Занимающаяся парковочными штрафами финское частное предприятие Parkkipate отмечает, что множество эстонцев паркуются в Финляндии неправильно, но штрафы востребовать не получается.
В 2019-2020 фирма выписала в отношении эстонских автомобилей 15 000 штрафов за неправильную парковку, из которых всего менее десятой части было оплачено до передачи в инкассо. Общая сумма штрафов составляет почти 800 000 евро.
Главная проблема заключалась в том, что данные владельцев эстонских машин не передавались Финляндии. Теперь же Parkkipate сообщила, что достигла договоренности с эстонским транспортным департаментом и с июня выписанные эстонцам штрафы передаются для востребования инкассо-фирме.