На машины Bolt Drive повесят алкозамок? В свете последних аварий фирма рассматривает такую возможность

"Арендуя автомобиль Bolt Drive, водитель берет на себя полную ответственность за соблюдение Правил дорожного движения и безопасность передвижения", — отметила пресс-секретарь Bolt Кристийн Йеэтс. И подчеркнула, что в компании Bolt существует абсолютно нулевая толерантность к управлению машиной в нетрезвом виде.

Она пояснила: "Нетрезвые ездоки незамедлительно блокируются на платформе Bolt, они штрафуются согласно условиям пользования Bolt Drive. К тому же водитель несет личную ответственность за весь ущерб, причиненный в случае управления машиной в нетрезвом виде".

"Мы тщательно проанализировали аварии последних дней и рассматриваем возможность внедрения различных технологических решений, которые помогли бы улучшить поведение людей на дорогах, в том числе, к примеру, возможность использования алкозамка", — сообщила Йеэтс.

В ответ на вопрос Ärileht компания Bolt заверила, что у них есть возможность отслеживать скорость движения автомобилей Bolt Drive в реальном времени.

"Взвешиваем различные технологические возможности для того, чтобы использовать эти данные в интересах повышения безопасности", — сказала представиель Bolt, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант прекращения поездки для водителей, нарушающих правила.