Компания Enefit Green взяла кредит в 130 млн евро на строительство ветропарков

По словам финансового директора Enefit Green Вейко Райма, новые кредиты еще больше укрепят буфер ликвидности и финансовую гибкость предприятия. ”Благодаря сотрудничеству с ведущими банками региона мы можем реализовать стратегию роста Enefit Green и профинансировать инвестиции в наши новые ветропарки, производящие электроэнергию с нулевыми выбросами углерода. Зеленая электроэнергия попадает на рынок первой, и потребность в ней очень высока”, — прокомментировал Ряйм. Новые договоры о беззалоговом кредитовании предусматривают кредитный лимит на срок от трех до семи лет.

”SEB рад усилить расширение и реализацию экологичных проектов. Наша амбиция — стать ведущим финансистом в сфере возобновляемой энергии в Северных странах и Балтии. Я рад, что мы являемся финансовым партнером Enefit Green и поддерживаем планы роста компании. Enefit Green — один из ведущих производителей возобновляемой энергии в регионе, который видит в этой области долгую стратегическую перспективу энергетики как для своего предприятия, так и для эстонского государства в целом”, — сказал руководитель корпоративного банкинга балтийского подразделения SEB Андерс Ларссон.

”Инвестиции Enefit Green в возобновляемую энергию, а также ценности и цели OP по развитию более зеленой окружающей среды и общества очень хорошо совпадают. Мы рады быть частью инвестиций Enefit Green в зеленое будущее Эстонии”, — сказал руководитель эстонского подразделения OP Bank Ханнес Кааду.