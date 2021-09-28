Эстонские военные попрактиковались в отражении гибридных атак

В проведенных в Швеции учениях приняло участие более 600 военных и гражданских специалистов из стран Балтии, Скандинавии, Нидерландов и Великобритании. Согласно сценарию, им предстояло отразить ряд гибридных атак, целями которых являлись инфрастуктура электроэнергетики, информационное пространство и финансовый сектор. Также участники искали решение кризисам, связанным с нелегальной миграцией, и парировали угрозы конвенциональных конфликтов.

”Гибридные атаки — данность и инструмент, которым систематически пользуются враждебные государства, что мы видим на примере организованного Белоруссией миграционного давления на Латвию, Литву и Польшу. — сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм после посещения учений. — Осуществленные на фоне масштабных российских учений „Запад” гибридные атаки говорят о том, что мы должны быть готовы отвечать на одновременное проявление угроз в сферах военной и внутренней безопасности, противостоять влиянию”.

Объединенные экспедиционные силы (JEF) — коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. В этом году в нее вступила Исландия. Она сосредоточена на обеспечении безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Крайнем Севере. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.

В этом году JEF провели морские учения на Балтике Expone, в ходе которых было отработано оказание поддержки прибалтийским странам морем. В 2019 году в водах Эстонии прошли другие морские учения — Baltic Protector.