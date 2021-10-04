Советы эстонского эксперта: как распознать опасные мошеннические приложения?
”В магазинах приложений обычно встречаются нежелательные приложения трех типов: клоны, вирусные приложения и спам-приложения”, - отметила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. Она пояснила, что в первом случае мы имеем дело с бесполезной имитацией популярного приложения, причем после установки пользователь начинает получать различную рекламу, его данные отправляются злоумышленникам или смартфон заражается вирусом.
Вирусные приложения и спам-приложения не прикрываются известными именами и кажутся полезными — это может быть фонарик, записная книжка, гоночная игра и так далее. Но реальная функциональность здесь второстепенна: установленное приложение заваливает пользователя рекламой, крадет его данные, заражает смартфон вирусом или скрытно использует его вычислительные ресурсы для добычи криптовалюты.
”Google и Apple усиленно борются с такими приложениями, но иногда фильтры не срабатывают. Поэтому важно, чтобы каждый пользователь смартфона умел самостоятельно распознавать опасные приложения”, - заявила Май Крафт, перейдя к описанию основных способов идентификации таких приложений.
Изучите отзывы
В э-магазинах Google и Apple на страничке каждого приложения есть раздел для отзывов пользователей, который обычно позволяет сразу понять, насколько это приложение полезно и безопасно. Если пользователи жалуются на чрезмерную рекламу, упоминают вирусы или утверждают, что приложение работает неправильно, то лучше его не скачивать.
Прочитайте описание и посмотрите иллюстрации
Когда усердный разработчик потратил много часов на создание добротного приложения, то он наверняка добавит и толковое описание, и качественные иллюстрации. Если описание приложения отсутствует или кишит ошибками, а иллюстрации неразборчивы или не соответствуют заявленной функциональности, то это свидетельствует об опасности и такое приложение лучше обойти стороной.
Обратите внимание на количество скачиваний
У популярного приложения обычно миллионы и даже миллиарды скачиваний — этот показатель упрощает поиск оригинальных приложений. Например, если называющееся Instagram приложение до сих было скачано всего несколько тысяч раз, то это явно указывает на его фальшивость. Сомнения можно развеять на сайте разработчика солидного приложения: там найдется ссылка на его скачивание в подходящем магазине приложений.
Задумайтесь о правах доступа
Магазин приложений обычно показывает запрашиваемые приложением права доступа к смартфонным функциями еще до его скачивания. В любом случае список запрашиваемых приложением прав доступа появляется на экране сразу после установки, что позволяет понять суть приложения. Например, если калькулятор хочет получить доступ к контактам, камере и системным настройкам, то можно с большой долей уверенности предположить, что разработчик этого приложения замышляет недоброе.
Наведите справки
Если все вышеперечисленные способы не помогли с точностью определить безопасность приложения, можно воспользоваться поиском Google. Введите название приложения и посмотрите, какие есть о нем новости и темы на форумах. Если приложение оказалось фальшивкой, то кто-то где-то непременно об этом уже написал. Так или иначе, когда остаются сомнения, то вместо скачивания именно этого приложения лучше поискать ему альтернативу.
”Следует помнить о том, что наилучшая защита от мошеннических приложений — установка только известных и нужных приложений”, - заключила менеджер Elisa по информационной безопасности. ”В смартфоне уже есть калькулятор и фонарик, поэтому незачем их скачивать из магазина приложений. Чем меньше устанавливать ненужных приложений, тем безопаснее пользоваться смартфоном”.
Май Крафт также советует регулярно просматривать список установленных приложений и удалять те из них, которые пользователь давно не запускал. ”Ведь при необходимости такое приложение можно скачать повторно. Безопасность превыше всего — в смартфоне должны быть только те приложения, которые нужны пользователю”, - посоветовала она.
Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегменте телекоммуникационных услуг для частных клиентов. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, а также эксклюзивный собственный телевизионный контент через платформу Elisa Huub.