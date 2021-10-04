Советы эстонского эксперта: как распознать опасные мошеннические приложения?

”В магазинах приложений обычно встречаются нежелательные приложения трех типов: клоны, вирусные приложения и спам-приложения”, - отметила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. Она пояснила, что в первом случае мы имеем дело с бесполезной имитацией популярного приложения, причем после установки пользователь начинает получать различную рекламу, его данные отправляются злоумышленникам или смартфон заражается вирусом.

Вирусные приложения и спам-приложения не прикрываются известными именами и кажутся полезными — это может быть фонарик, записная книжка, гоночная игра и так далее. Но реальная функциональность здесь второстепенна: установленное приложение заваливает пользователя рекламой, крадет его данные, заражает смартфон вирусом или скрытно использует его вычислительные ресурсы для добычи криптовалюты.

”Google и Apple усиленно борются с такими приложениями, но иногда фильтры не срабатывают. Поэтому важно, чтобы каждый пользователь смартфона умел самостоятельно распознавать опасные приложения”, - заявила Май Крафт, перейдя к описанию основных способов идентификации таких приложений.

Изучите отзывы

В э-магазинах Google и Apple на страничке каждого приложения есть раздел для отзывов пользователей, который обычно позволяет сразу понять, насколько это приложение полезно и безопасно. Если пользователи жалуются на чрезмерную рекламу, упоминают вирусы или утверждают, что приложение работает неправильно, то лучше его не скачивать.

Прочитайте описание и посмотрите иллюстрации

Когда усердный разработчик потратил много часов на создание добротного приложения, то он наверняка добавит и толковое описание, и качественные иллюстрации. Если описание приложения отсутствует или кишит ошибками, а иллюстрации неразборчивы или не соответствуют заявленной функциональности, то это свидетельствует об опасности и такое приложение лучше обойти стороной.

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