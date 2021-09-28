Депрессия без своевременного лечения обходится государству в несколько миллионов евро в год(4)
Также исследование выявило, что если раньше в группу риска по получению первичного диагноза ”депрессивное расстройство” входили люди среднего и старшего возраста, то теперь количество новых случаев депрессии выросло среди молодежи. Исследование подтвердило, что тяжелая и резистентная депрессия является одним из факторов риска суицида.
Несмотря на то, что в сравнении с 2009 годом первичных диагнозов ставится меньше, в более молодой возрастной группе (18–24), напротив, наблюдается тенденция к росту. ”Снижение первичных диагнозов, конечно, позитивно, однако тот факт, что у значительного процента пациентов сразу диагностируют умеренную или тяжелую депрессию, вызывает беспокойство. В таких случаях доступность своевременной компетентной медицинской помощи особенно важна для предотвращения усугубления расстройства и суицидального поведения”, — сказала консультировавшая по вопросу исследования заведующая отделением Психиатрической клиники Северо-Эстонской Региональной больницы доктор Юлле Выхма.
Ежегодно тяжелая депрессия диагностируется у нескольких сотен человек
От терапевтически резистентной, или устойчивой к лечению депрессии в Эстонии страдают около 4,2% пациентов, получающих лечение, но среди молодежи доля таких пациентов существенно выше — 7,6%. Сопоставив выявленную в ходе исследования частоту возникновения терапевтически резистентной депрессии со всей популяцией пациентов с диагнозом ”депрессивное расстройство”, мы сможем заключить, что приблизительное совокупное число таких пациентов в год составляет 370 человек. Количество пациентов с депрессией, получающих неотложную психиатрическую помощь, в т. ч. по причине самоповреждения, за период исследования выросло вдвое. ”Главным поводом для беспокойства является именно то, что многие люди не умеют распознать симптомы депрессии и не хотят обращаться за помощью или не умеют сделать это своевременно. В таких случаях заболевание усугубляется, хуже поддается лечению, вырастает риск суицида”, — объяснила доктор Выхма.
Из всех самоубийств, имевших место в период 2009–2019 гг., 13,5% были совершены пациентами с диагностированной депрессией. ”Естественно, человеческую трагедию сложно исчислить деньгами, однако с учетом того, что в 2019 году самоубийство совершили 49 пациентов с диагнозом ”депрессивное расстройство”, определенный на основании международных методик вычисления статистической стоимости жизни ущерб от непрожитых лет, включающий как экономический ущерб, так и потерянное благосостояние, пришлось бы измерять в десятках миллионов евро”, — сказал Стен Анспал, старший аналитик проводившей исследование компании Centar.
По мере усугубления заболевания лечение становится сложнее, а расходы возрастают в разы
Исследование терапевтически резистентной депрессии, впервые проведенное в Эстонии, подтверждает, что, без своевременного вмешательства и по мере усугубления заболевания, затраты государства вырастают в несколько раз.
В 2019 году совокупные государственные расходы на пациентов с диагностированной депрессией, получивших достаточное лечение[1], составили около 27 миллионов евро. Реальные же годовые затраты существенно выше, поскольку исследование рассматривало только группу, получившую достаточное лечение, и пациентов, получивших первичный диагноз в период 2009–2019 гг. Расходы на пациента с устойчивой к лечению депрессией вдвое выше в сравнении с пациентом с формой депрессии, не являющейся терапевтически резистентной. ”Таким образом, не только с точки зрения человечности, но и в непосредственных интересах государства то, чтобы мы могли своевременно предлагать необходимую помощь людям, страдающим депрессией”, — подчеркнула доктор Выхма.
Исследование проведено Centar по заказу Janssen Eesti (эстонского филиала Johnson&Johnson), а его цель заключалась в получении обзора распространенности терапевтически резистентной депрессии и связанной с этим частой совершения самоубийств в Эстонии, а также в выполнении анализа экономического влияния депрессии. В исследовании рассматривался период с 2009 по 2019 год.