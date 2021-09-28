Депрессия без своевременного лечения обходится государству в несколько миллионов евро в год

Также исследование выявило, что если раньше в группу риска по получению первичного диагноза ”депрессивное расстройство” входили люди среднего и старшего возраста, то теперь количество новых случаев депрессии выросло среди молодежи. Исследование подтвердило, что тяжелая и резистентная депрессия является одним из факторов риска суицида.

Несмотря на то, что в сравнении с 2009 годом первичных диагнозов ставится меньше, в более молодой возрастной группе (18–24), напротив, наблюдается тенденция к росту. ”Снижение первичных диагнозов, конечно, позитивно, однако тот факт, что у значительного процента пациентов сразу диагностируют умеренную или тяжелую депрессию, вызывает беспокойство. В таких случаях доступность своевременной компетентной медицинской помощи особенно важна для предотвращения усугубления расстройства и суицидального поведения”, — сказала консультировавшая по вопросу исследования заведующая отделением Психиатрической клиники Северо-Эстонской Региональной больницы доктор Юлле Выхма.

Ежегодно тяжелая депрессия диагностируется у нескольких сотен человек

От терапевтически резистентной, или устойчивой к лечению депрессии в Эстонии страдают около 4,2% пациентов, получающих лечение, но среди молодежи доля таких пациентов существенно выше — 7,6%. Сопоставив выявленную в ходе исследования частоту возникновения терапевтически резистентной депрессии со всей популяцией пациентов с диагнозом ”депрессивное расстройство”, мы сможем заключить, что приблизительное совокупное число таких пациентов в год составляет 370 человек. Количество пациентов с депрессией, получающих неотложную психиатрическую помощь, в т. ч. по причине самоповреждения, за период исследования выросло вдвое. ”Главным поводом для беспокойства является именно то, что многие люди не умеют распознать симптомы депрессии и не хотят обращаться за помощью или не умеют сделать это своевременно. В таких случаях заболевание усугубляется, хуже поддается лечению, вырастает риск суицида”, — объяснила доктор Выхма.