На чужих ошибках: как подготовить машину к зиме, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами(1)
С начала года клиенты PZU обращались в службу автопомощи около 2400 раз, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в прошлом году потребность в помощи снизилась почти на 17%.
Чаще всего встречаются технические неисправности, которые автопомощь может устранить прямо на дороге или отбуксировав автомобиль в ближайший сервис для осмотра или ремонта — таких случаев стало больше на целых 49%. Помощь при заводе требовалась на 35% чаще, чем в 2020 году, причем в первом квартале этого года за ней обращались в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Вызовы в связи с ремонтом шин и авариями, увеличились чуть менее чем на 20%.
”Холодный февраль резко повысил потребность в помощи при запуске двигателя, да и все первое полугодие было для буксиров очень занятым временем. Интересно, что в предыдущие годы потребность в помощи при буксировке уменьшалась, но в этом году все изменилось. Зимой проблем с шинами было меньше, но весенние выбоины и продолжающиеся дорожные работы способствовали тому, что занимающимся шинами мастерам сидеть без дела не приходилось”, — рассказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
По словам Ярва, из-за плотной сети заправочных станций в Эстонии реже всего автопомощь требуется из-за того, что в автомобиле закончилось топливо, хотя в этом году все же было зарегистрировано 12 таких случаев.
Время подготовить машину к зиме
Холода уже не за горами, и PZU напоминает, как подготовить машину к зиме, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.
- Своевременно меняйте шины: уже при нулевых температурах сцепление летних шин с дорогой снижается. Листья на дорогах, дождь и сильный ветер могут сделать движение на изношенных летних шинах особенно опасным. Ламельные шины можно использовать круглый год, а на шипованных шинах в Эстонии можно ездить с 15 октября.
- Проверьте состояние фар и храните в машине запасную лампочку. Также стоит помнить, что, согласно правилам дорожного движения, передние противотуманные фары можно включать только при движении с включенными обычными фарами при плохой видимости из-за тумана или дождя, чтобы транспортное средство могли видеть другие участники дорожного движения.
- Держите окна машины в чистоте, проверьте, исправны ли дворники и есть ли в бачке омывателя ветрового стекла зимняя жидкость — видимость очень важна, особенно в темноте. Перед началом движения покрытый снегом автомобиль необходимо очистить — в особенности лобовое и заднее стекла, боковые стекла и зеркала. В автомобили должны быть скребок и щетку для снега.
- Аккумулятор автомобиля должен быть в рабочем состоянии, замки смазаны маслом, а уплотнители дверей покрыты незамерзающим средством. Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу.
PZU — международная страховая компания, входящая в странах Балтии в число крупнейших. В PZU застраховано имущество каждого седьмого жителя Эстонии, а с 2020 года компания является официальным страховым партнером Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей.