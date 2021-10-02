На чужих ошибках: как подготовить машину к зиме, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами

С начала года клиенты PZU обращались в службу автопомощи около 2400 раз, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в прошлом году потребность в помощи снизилась почти на 17%.

Чаще всего встречаются технические неисправности, которые автопомощь может устранить прямо на дороге или отбуксировав автомобиль в ближайший сервис для осмотра или ремонта — таких случаев стало больше на целых 49%. Помощь при заводе требовалась на 35% чаще, чем в 2020 году, причем в первом квартале этого года за ней обращались в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Вызовы в связи с ремонтом шин и авариями, увеличились чуть менее чем на 20%.

”Холодный февраль резко повысил потребность в помощи при запуске двигателя, да и все первое полугодие было для буксиров очень занятым временем. Интересно, что в предыдущие годы потребность в помощи при буксировке уменьшалась, но в этом году все изменилось. Зимой проблем с шинами было меньше, но весенние выбоины и продолжающиеся дорожные работы способствовали тому, что занимающимся шинами мастерам сидеть без дела не приходилось”, — рассказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, из-за плотной сети заправочных станций в Эстонии реже всего автопомощь требуется из-за того, что в автомобиле закончилось топливо, хотя в этом году все же было зарегистрировано 12 таких случаев.

Время подготовить машину к зиме

Холода уже не за горами, и PZU напоминает, как подготовить машину к зиме, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

- Своевременно меняйте шины: уже при нулевых температурах сцепление летних шин с дорогой снижается. Листья на дорогах, дождь и сильный ветер могут сделать движение на изношенных летних шинах особенно опасным. Ламельные шины можно использовать круглый год, а на шипованных шинах в Эстонии можно ездить с 15 октября.