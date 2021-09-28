В Ласнамяэ появится новый большой парк. Мнение горожан приветствуется!

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, планируемый глинтовый парк станет важной частью городской сети экологичной мобильности, предусмотренной стратегией развития столицы.

”Цель — превратить простирающуюся почти на девять километров вдоль границ районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита часть плитнякового плато в целостную парковую зону, которая будет отличаться природным разнообразием и экологичными решениями, — отметил Кылварт. — Глинтовый парк поможет подчеркнуть особенность и своеобразие местной природы как части городского пространства. Мы стремимся к тому, чтобы в 2023 году, когда Таллинн будет нести титул Зеленой столицы Европы, парк уже был заложен”.

”В основу замысла этого парка положено сохранение природных сообществ. В ходе строительства вмешательство будет минимальным. В результате для горожан будут созданы возможности для поездок на велосипеде и прогулок по живописной местности, где будут обустроены места для отдыха и любования завораживающими видами на море. На пути к реализации проекта мы сотрудничаем с государственным Департаментом окружающей среды, ландшафтными архитекторами и местными сообществами, — уточнил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — В ближайшие недели мы откроем т.н. программу вовлечения, чтобы жители окрестностей и все желающие смогли высказаться по поводу проекта, и, тем самым, внести свой вклад в будущее глинтового парка. Полученная от горожан обратная связь ляжет в основу исходного задания для ландшафтно-архитектурного конкурса”.

Планируемый глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе до моста Палласти по улице Ласнамяэ, и далее — вдоль склонов улицы Валге и Нарвского шоссе до долины реки Пирита. Сердцем глинтового парка станет представляющий культурно-историческую ценность глинт Сухкрумяги, расположенный на улице Мяэ. Еще в древности на местной каменоломне добывали известняк, который использовался для строительства зданий и крепостей по всей стране.