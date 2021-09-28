Четыре случая за сутки! Мошенники продолжают грабить жителей Ласнамяэ: одна из жертв лишилась 51 000 евро

24 сентября лжеработник Swedbank позвонил 73-летней женщине и попросил ввести свои PIN-коды, после чего на телефон была установлена программа AnyDesk, а со счета потерпевшей снято 5370 евро.

24 сентября 35-летнему жителю Ласнамяэ позвонил лжеработник Swedbank и сообщил, что со счета потерпевшего кто-то пытается снять деньги, и если мужчина хочет эту сделку блокировать, то он должен зайти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал, сообщив при этом звонившему свои PIN-коды и другие данные. Позже потерпевший обнаружил, что с его счета исчезли 1990 евро.

22 сентября точно такая же история произошла с 61-летним жителем Ласнамяэ. Позже мужчина обнаружил, что с его счета увели 51 299 евро.

21 сентября лжеработник Swedbank позвонил 38-летнему жителю Ласнамяэ и сказал, что кто-то пытается, используя счет потерпевшего, оформить кредит. И если мужчина хочет блокировать сделку, то он должен зайти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал, сообщив при этом звонившему свои PIN-коды и другие данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета были переведены 5335 евро.