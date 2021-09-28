В Таллинне и Тарту появилась услуга Bolt Market. Продукты обещают доставить в течение 15 минут

Предприятие обещает, что продукты будут доставлены в течение 15 минут.

”Поскольку мы только начинаем тестировать услугу и количество магазинов ограничено, сначала мы сможем обеспечить быструю доставку только из тех магазинов, которые находятся в радиусе до пяти километров от места доставки”, — пояснил региональный руководитель Bolt Market Максим Милашенко.

На настоящий момент ассортимент состоит из 2000 наименований, но Bolt обещает, что он будет расширяться. Также планируется запустить услугу в других городах.

Заказ производится через приложение Bolt Food.