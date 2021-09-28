28.09.2021, 13:50
В Таллинне и Тарту появилась услуга Bolt Market. Продукты обещают доставить в течение 15 минут(6)
Erakogu
С сегодняшнего дня Bolt запускает в Таллинне и Тарту услугу Bolt Market по заказу продуктов питания через мобильное приложение.
Предприятие обещает, что продукты будут доставлены в течение 15 минут.
”Поскольку мы только начинаем тестировать услугу и количество магазинов ограничено, сначала мы сможем обеспечить быструю доставку только из тех магазинов, которые находятся в радиусе до пяти километров от места доставки”, — пояснил региональный руководитель Bolt Market Максим Милашенко.
На настоящий момент ассортимент состоит из 2000 наименований, но Bolt обещает, что он будет расширяться. Также планируется запустить услугу в других городах.
Заказ производится через приложение Bolt Food.