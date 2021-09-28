Миллиардер и основатель Wise оштрафован на сотни тысяч фунтов стерлингов за невыполнение налоговых обязательств Великобритании

Штраф означает, что Кяэрманн, который в этом году привел Wise к крупнейшему дебюту на Лондонской фондовой бирже (текущая оценка компании — 11,3 млрд фунтов стерлингов), был признан виновным либо в намеренном предоставлении Управлению по налоговым и таможенным сборам Ее Величества неточных сведений, либо в намеренном невыполнении своих обязательств.

Эксперты по правовым вопросам предупредили, что эта неприятная история может представлять собой нарушение правил, согласно которым директоры публичных компаний не должны становиться героями подобных конфликтов. Таким образом, статус Кяэрманна как ”достойного и надлежащего” старшего менеджера финансовой компании может быть поставлен под вопрос.

Если доказательства того, что при выполнении своих обязанностей руководитель не соблюдал стандарты честности и открытости, окажутся достоверными, Кяэрманн может лишиться своей роли менеджера.

FCA подтвердило, что при надзоре за отраслью финансовых услуг, они опираются на такие документы, как список преднамеренных неплательщиков HMRC.

Представитель Кяэрманна прокомментировал ситуацию следующим образом: ”Кристо опоздал с подачей личных налоговых деклараций за 2017/18 налоговый год, несмотря на напоминания от HMRC. После этого налоговые декларации были заполнены, и он уплатил значительные штрафы за отсрочку в подачи документов. С тех пор он уделяет больше времени своим налоговым обязательствам".

41-летний Кяэрманн стал соучредителем Wise в январе 2011 года вместе с эстонским бизнесменом Тааветом Хинрикусом и теперь является самым богатым человеком Эстонии. Кяэрманн ранее был консультантом по вопросам управления в Deloitte и PwC и работал с европейскими банками и страховщиками над модернизацией их систем.

Wise, ранее известная как TransferWise, позволяет клиентам избежать дорогостоящих комиссий при обмене денег между разными валютами, используя специальную модель.