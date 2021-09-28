ФОТО | Шведская исследовательская группа утверждает, что паром "Эстония" затонул в результате взрыва

В ходе пресс-конференции выступили эксперт-кораблестроитель Андерс Ульфварсон, эксперт в области металлургии Ида Вестерманн и бывший депутат шведского парламента Ларс Ангстрём.

Члены группы Fokus Estonia считают, что ничего другого, кроме взрыва, к отделению визира парома привести не могло. По их утверждениям, на изученных образцах металла имеются следы воздействия температуры, которая должна была составлять по меньшей мере 1200 градусов.

Руководитель группы Fokus Estonia Ларс Ангстрем пояснил, что группа пришла к такому результату после исследования визира парома "Эстония", который сейчас находится на военно-морской базе Мускё близ Стокгольма.

Член сформированной в 2005 году в Рийгикогу группы по расследованию обстоятельств гибели парома "Эстония" Тривими Веллисе сказал Delfi в своем комментарии, что у него нет обоснованных данных, которые бы подтверждали теорию взрыва. "Это гипотеза, выдвигать можно всяческие гипотезы".

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