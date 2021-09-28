Экипаж экспедиции почтил память о погибших в крушении "Эстонии" минутой молчания

Капитан RS SENTINEL Ярослав Яцек Саролей на минуту включил туманный горн, чтобы почтить память погибших при кораблекрушении, как он делает каждый год в память о польском судне MS Jan Heweliusz, затонувшем в 1993 году.

”Наш долг, долг общества — помнить тех, кто погиб, и поддерживать тех, кто потерял близких в катастрофе. Точно так же наш долг — искать ответы на вопросы о том, что именно привело к трагическому затоплению ”Эстонии” той ночью 27 лет назад”, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм.

Катастрофа ”Эстонии” — кораблекрушение с наибольшим количеством жертв в мирное время в Балтийском море, в результате которого погибли 852 человека и были спасены 137 человек. ”Эстония” затонула в ночь на 28 сентября 1994 года между 0:55 и 2:03.

Целевое учреждение Mare Liberum запустило частную экспедицию к месту крушения парома из порта Эмсхафен в Нидерландах 18 сентября этого года. Ее цель — найти ответы на вопросы, которые государственные исследования не проясняли в течение 27 лет.

Экспедиция достигла места катастрофы в среду на прошлой неделе. За это время затонувший корабль и его окрестности были изучены с помощью многолучевого сонара и подводных роботов. Вчера робот также глубоко проник на автомобильную палубу, где зафиксировал, что две ведущие на нижние палубы двери целы и закрыты. Кроме того, подводные роботы делают тысячи снимков ”Эстонии”, чтобы смоделировать подробное трехмерное изображение с помощью фотограмметрической технологии.

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии ”Эстонии”, будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с ”Эстонией” по заказу правительства Швеции. Научный анализ должен быть готов к весне следующего года.