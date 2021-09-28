Главный редактор Postimees сравнил Танеля Кийка с Гитлером. Извиняться или брать слова обратно не намерен

Аавик пояснил Delfi, что в демократическом государстве есть скамейка запасных, и тех, кто не справился со своими задачами, отправляют отдыхать. "В авторитарных странах в правилах то, что люди остаются повторять свои ошибки", — сказал он.

Аавик также добавил: на его взгляд является странным то, что в период коронакризиса, унесшего много жизней и причинившего экономический ущерб, говорится о том, что кто-то не может подать в отставку, потому что его роль настолько важна.

В последние дни как общественность, так и оппозиция обсуждает возможность вынести Танелю Кийку (представляющему в правительстве Центристскую партию) вотум недоверия. Газета Postimees в своих редакционных статьях неоднократно призывала министра уйти в отставку. Причина — государство не смогло достигнуть поставленных целей по вакцинации к 22 сентября 70% взрослого населения страны.

Что произошло

В минувшую пятницу в эфире Kuku Raadio главный редактор Postimees Марти Аавик сравнил Танеля Кийка с Адольфом Гитлером. Он выразился примерно так: представим себе, что в 45-м году люди бы сожалели о самоубийстве Гитлера, ведь он мог бы исправить свои ошибки…

Аавик также сказал в передаче, что он не считает Танеля Кийка сравнимым с Гитлером, но отметил: "Демократическому государству просто не пристало такое понимание, что мол у меня так много работы, я настолько хорош и не могу никуда уйти".

Центристы недоумевают

Однопартиец Кийка Яна Тоом в своем посте в социальных сетях отметила, что Аавик в своем сравнении опустился на уровень пропаганды. "Глупые мысли могут прийти в голову, но взрослый человек, тем более журналист, должен быть способен их не высказывать", — написала она.

Кийк в социальных сетях прокомментировал ситуацию так: "С диктатором и массовым убийцей Адольфом Гитлером меня еще никогда не сравнивали. Удручает, что такие сравнения позволил себе именно главный редактор Postimees".