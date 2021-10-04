Напоминаем! Сегодня начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Для регистрации откроется 41 учебная группа, где начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 510 человек. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Курсы эстонского языка будут проводиться как в контактной форме, так и онлайн. В контактном обучении можно будет принять участие на 28 курсах в Таллинне, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве (в т.ч. в Ахтме) и Силламяэ. В онлайн-форме обучение пройдет на 13 курсах, в которых можно будет принять участие из любой точки Эстонии.

Курсы объемом 120 академических часов пройдут с 11 октября по 31 декабря.

На домашней странице Фонда интеграции можно ознакомиться с расписанием занятий, правилами регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

При организации курсов Фонд интеграции руководствуется действующими требованиями по предотвращению распространения коронавируса.

”Зарегистрировавшиеся на контактные курсы должны быть готовы к предъявлению COVID-сертификата при явке на занятия”, — отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Также в зависимости от эпидемической ситуации может возникнуть необходимость перейти с контактной формы обучения на онлайн-обучение, в таком случае учащимся понадобится компьютер с камерой и микрофоном и интернет”, — добавила Тонди.

Этой осенью к обучению уже приступило 1420 человек, зарегистрировавшихся на курсы в августе. Также обучение на бесплатных курсах начало еще около 500 человек, которые прошли в 2021 году в Фонде интеграции консультацию по изучению языка, или кто продолжает обучение после успешного окончания предыдущего курса.