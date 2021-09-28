Полиция выслала из страны украинца, пойманного на вождении в пьяном виде

27 сентября служба надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры провела производство в отношении гражданина Украины 1991 года рождения, который неоднократно управлял моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция досрочно сократило для мужчины срок безвизового пребывания в стране и предписала в течение семи дней покинуть Эстонию. Также ему запретили въезд в страну сроком на три года.