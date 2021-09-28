В жилом доме в Швеции произошел взрыв

По данным радио, взрыв произошел в 5:00 (6:00 по мск) в доме на улице Овре Хусаргатан. После взрыва начался пожар, задымлены три подъезда, гараж и квартиры.

Как сообщают экстренные службы, более 100 человек эвакуировали. Около 25 человек пострадали, их доставили в больницу, трое из них получили серьезные травмы. В Службе спасения передали, что люди могли выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня.

Причина взрыва пока неизвестна, но, по данным службы спасения, в доме нет газопровода.

В июне 2019 года в Швеции произошел еще один взрыв. ЧП произошло в одной из квартир в центре Линчепинга. В результате пострадали 25 человек, обрушился балкон, были выбиты окна. По данным издания Aftonbladet, пострадали также несколько зданий поблизости, пострадавших людей госпитализировали с легкими травмами.