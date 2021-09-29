29.09.2021, 19:59
Может ли фейковый Путин объявить реальную войну? Эксперт НАТО — об искусственном интеллекте, дезинформации и приватности(1)
Фото: Delfi.lv
Может ли фейковый Путин (Байден) объявить реальную войну? Почему люди охотно верят в дезинформацию про вакцинацию? Возможно ли, чтобы военные с автоматами бегали по центру Парижа, стреляя холостыми? Какую информацию про нас можно купить уже сейчас? Каких новинок ждать от интернет-мошенников? Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.