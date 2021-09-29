За рубежом
29.09.2021, 19:59

Может ли фейковый Путин объявить реальную войну? Эксперт НАТО — об искусственном интеллекте, дезинформации и приватности

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Кристина Худенко
Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс
Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс
Фото: Delfi.lv
Может ли фейковый Путин (Байден) объявить реальную войну? Почему люди охотно верят в дезинформацию про вакцинацию? Возможно ли, чтобы военные с автоматами бегали по центру Парижа, стреляя холостыми? Какую информацию про нас можно купить уже сейчас? Каких новинок ждать от интернет-мошенников? Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

Расположенный в Риге Центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom проводит разные исследования информационного пространства по заказам 15 стран-участниц. — вычисляют уязвимые места всемирной сети и ее пользователей, просчитывают, как разные люди и государства участвуют в распространении дезинформации и какие цели преследуют. Сегодня в фокусе интересов ситуация вокруг пандемии и вакцинации, от которой зависит будущее всего мира.

Янис Сартс ответил на такие вопросы:

  • Откуда черпают информацию противники вакцинации?
  • Почему мы верим дезинформации?
  • Можно ли блокировать и тормозить части интернета?
  • Как отличить реального человека от поддельного дипфейка?
  • Есть ли информация, которой о нас не знают?
  • Каких интернет-мошенничеств можно ждать в ближайшее время?
  • На что мы жмем "согласие", заходя на сайты?
  • Надежны ли пароли и будут ли от них отказываться?
  • Идет ли сейчас информационная война — кого с кем?
  • Может ли фейковый Путин (Байден) объявить реальную войну?
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