Может ли фейковый Путин объявить реальную войну? Эксперт НАТО — об искусственном интеллекте, дезинформации и приватности

Расположенный в Риге Центр стратегической коммуникации НАТО Stratcom проводит разные исследования информационного пространства по заказам 15 стран-участниц. — вычисляют уязвимые места всемирной сети и ее пользователей, просчитывают, как разные люди и государства участвуют в распространении дезинформации и какие цели преследуют. Сегодня в фокусе интересов ситуация вокруг пандемии и вакцинации, от которой зависит будущее всего мира.

Янис Сартс ответил на такие вопросы: