Керсти Кальюлайд сократила тюремный срок осужденной за наркопреступления женщине

Согласно решению президента, назначенное Сигрид Бостон Тартуским окружным судом наказание от 29 апреля 2019 года сокращено с 4,5 лет лишения свободы до трех лет.

В Министерстве юстиции отказались говорить rus.err.ee, когда конкретно упомянутая женщина выйдет на свободу: "К сожалению, правила защиты данных не позволяют нам раскрывать информацию о заключенных. Согласно Закону о тюремном заключении, эти сведения предназначены для внутреннего пользования".

У Сигрид Бостон, осужденной за торговлю амфетамином, двое несовершеннолетних детей.

Помимо прошения Сигрид Бостон президент рассмотрела еще 14 ходатайств о помиловании и решила оставить их без удовлетворения.