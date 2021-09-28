28.09.2021, 09:50
Керсти Кальюлайд сократила тюремный срок осужденной за наркопреступления женщине(9)
Foto: Andres Putting
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала осужденную за наркопреступления 34-летнюю Сигрид Бостон, сократив назначенный ей срок тюремного заключения — соответствующее решение глава государства вынесла 17 сентября, пишет RusERR.
Согласно решению президента, назначенное Сигрид Бостон Тартуским окружным судом наказание от 29 апреля 2019 года сокращено с 4,5 лет лишения свободы до трех лет.
В Министерстве юстиции отказались говорить rus.err.ee, когда конкретно упомянутая женщина выйдет на свободу: "К сожалению, правила защиты данных не позволяют нам раскрывать информацию о заключенных. Согласно Закону о тюремном заключении, эти сведения предназначены для внутреннего пользования".
У Сигрид Бостон, осужденной за торговлю амфетамином, двое несовершеннолетних детей.
Помимо прошения Сигрид Бостон президент рассмотрела еще 14 ходатайств о помиловании и решила оставить их без удовлетворения.