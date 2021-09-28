28.09.2021, 10:10
Спасатели проведут у Рийгикогу пикет: они считают запланированный рост зарплат недостаточным(4)
Foto: Kenno Soo
Завтра, 29 сентября, профсоюз работников спасательных служб проведет перед зданием Рийгикогу пикет, поскольку считает запланированный правительством рост зарплаты спасателей в размере 12% недостаточным.
Участники пикета потребуют у Рийгикогу найти в ходе работы над составлением государственного бюджета на следующий год возможности и поднять спасателям зарплату как минимум на 18%.
Отмечается, что Эстония сейчас находится в фазе интенсивного экономического роста, что сопровождается быстрым ростом средней зарплаты и высокой инфляцией, что сильно бьет по тем, кто получает мало.
Ситуация, в которой спасатель рискует жизнью ради других и получает на руки чуть более 900 евро, ненормальна. Кроме того, ранее политики обещали спасателям, что уже в 2023 году их зарплата будет сопоставимой со средней по стране.