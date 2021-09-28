Спасатели проведут у Рийгикогу пикет: они считают запланированный рост зарплат недостаточным

Участники пикета потребуют у Рийгикогу найти в ходе работы над составлением государственного бюджета на следующий год возможности и поднять спасателям зарплату как минимум на 18%.

Отмечается, что Эстония сейчас находится в фазе интенсивного экономического роста, что сопровождается быстрым ростом средней зарплаты и высокой инфляцией, что сильно бьет по тем, кто получает мало.

Ситуация, в которой спасатель рискует жизнью ради других и получает на руки чуть более 900 евро, ненормальна. Кроме того, ранее политики обещали спасателям, что уже в 2023 году их зарплата будет сопоставимой со средней по стране.